Филатов - о том, что делать «Локомотиву»: «А *** его знает»

Экс-президент «Локомотива» Валерий Филатов не стал подбирать слова, комментируя игру «железнодорожников» в матче с «Лацио» (0:3). Садясь в свой автомобиль после матча, Филатов ответил на вопрос журналиста «РБ Спорта» «что делать?» коротко и ёмко: «А *** [половой орган] его знает, *** [падшая женщина], так и напишите».

Напомним, что команда Маркуса Гисдоля пропустила все голы после перерыва. Сначала Чиро Иммобиле забил два пенальти, а в концовке свой шанс реализовал нестареющий Педро.

У «Локомотива» два очка после пяти туров, но остается надежда на третье место, которое позволяет сыграть в Лиге конференций. Для этого через две недели нужно на выезде обыграть «Марсель».