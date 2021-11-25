​Худяков – в воротах «Локомотива» на матч с «Лацио»

В четверг вечером «Локомотив» проведёт домашний матч пятого тура групповой стадии Лиги Европы против «Лацио». Рулевой московской команды Маркус Гисдоль принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Худяков, Ненахов, Мурило, Едвай, Рыбус, Баринов, Бека Бека, Марадишвили, Рыбчинский, Лисакович, Камано.

Место в воротах «Локомотива» с первых минут займёт 17-летний Даниил Худяков. Основной голкипер москвичей Гилерме получил травму в последней игре Премьер-лиги России против «Ахмата».

Следить за матчем «Локомотив» - «Лацио» можно будет в подробной трансляции в текстовом формате.