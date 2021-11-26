Сёмин - о «Локомотиве»: «Создать что-то - тяжело, а разрушить всё - очень легко»

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на разгромное поражение своей бывшей команды от римского «Лацио» в поединке пятого тура группового этапа Лиги Европы. «Железнодорожники» уступили на «РЖД Арене» со счетом 0:3.

«Скажу кратко: создать что-то - тяжело. А разрушить все - очень легко», - заявил специалист в разговоре с журналистом «Спорт-экспресса».

Перед заключительным туром «Локомотив» лишился шансов на выход в следующую стадию Лиги Европы. Однако московская команда еще может пробиться в Лигу конференций. Для этого подопечным Маркуса Гисдоля нужно на выезде победить «Марсель» в последнем туре.