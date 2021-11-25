Сарри поговорил о проблемах «Лацио» накануне матча с «Локомотивом»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал, с какими трудностями придется столкнуться его подопечным в матче Лиги Европы против московского «Локомотива».

Во-первых, наставник отметил физическое состояние игроков – на выходных римляне играли с «Ювентусом», а спустя 72 часа после встречи с «железнодорожниками» им предстоит выезд у «Наполи». Во-вторых, Сарри снова заговорил об отсутствии Чиро Иммобиле, назвав того неотъемлемой частью коллектива.

«Мы не можем думать о том, чтобы пожертвовать еврокубками. Но если Вы спросите меня, является ли загруженный график для нас проблемой, то я отвечу, что да», - прокомментировал специалист в эфире DAZN.