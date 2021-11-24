​Гисдоль рассказал, как «Локомотив» сыграет против «Лацио»

Рулевой «Локомотива» Маркус Гисдоль выступил перед журналистами на пресс-конференции перед матчем Лиги Европы против «Лацио», который пройдёт 25 ноября. Немецкий специалист дал понять, что открытого футбола в исполнении его команды не будет.

«Мы не можем играть открыто с первых минут, потому что «Лацио» нас накажет», - сказал Гисдоль.

Тренер «Локомотива» подчеркнул важность соблюдения баланса между действиями в атаке и в обороне.

«Нам нужно будет пользоваться моментами, но не забывать об обороне», - сказал немецкий специалист.

В настоящий момент положение в группе Е следующее: 1. «Галатасарай» (8 очков), 2. «Лацио» (5), 3. «Марсель» (4), 4. «Локомотив» (2).