Сёмин: «Локомотиву» пришлось раскрываться, и мы решили задачу»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри проигнорировал пресс-конференцию после матча с «Локомотивом» (3:0), но перед этим дал интервью Sky Sport Italia.

- Соперник сильно прессинговал в первом тайме, был агрессивным и порой играл слишком грубо. Тем не менее, как только мы справились с прессингом, нашли зоны. В итоге сопернику пришлось раскрываться, и мы решили задачу. А также могли забить еще больше, - заявил наставник.

- В обычной ситуации мы бы дали отдых Иммобиле, но мы и так сделали пять изменений по сравнению с матчем в субботу и получили чрезвычайно экспериментальный состав. Это был ключевой матч в очень сложной группе, - добавил Сарри.