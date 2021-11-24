​Гисдоль рассказал о кадровой ситуации в «Локомотиве»

В преддверии матча против «Лацио» в Лиге Европы главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль пообщался с журналистами. Среди прочего, немецкий тренер сказал несколько слов о кадровой ситуации.

«Кадровая ситуация лучше той, которая была перед прошлой игрой. Рифат Жемалетдинов, скорее всего, против «Лацио» не сыграет. А вот на Фёдора Смолова мы рассчитываем», - рассказал Гисдоль.

Стоит сказать, что Рифат Жемалетдинов пропустил последнее тренировочное занятие «железнодорожников».

Матч между «Локомотивом» и «Лацио» стартует 25 ноября в 20:45 по московскому времени. На текущий момент команды занимают соответственно четвёртое (2 очка) и второе (5 очков) места в группе Е.