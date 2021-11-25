Итальянцы вынесли «Локомотив» из Лиги Европы: кто из игроков Гисдоля провалил матч с «Лацио»

Оценки футболистам Маркуса Гисдоля

Вот и завершилась Лига Европы для «Локомотива». Два очка после пяти туров и всего два забитых гола – результат скверный, но с теми пертурбациями, которые «железнодорожники» терпят второй сезон подряд, довольно закономерный. После домашнего поражения от «Лацио» команда Маркуса Гисдоля может познакомить Россию с диковинной Лигой конференций, но для этого нужно обыграть «Марсель» в гостях. Да и нужно ли это нынешнему «Локомотиву»?

Статистика матча: владение мячом - 34:66, удары по воротам - 7:15, в створ - 1:9, угловые - 3:10. Поражение закономерно, но кто же смотрелся хуже остальных? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Маркуса Гисдоля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«ЛОКОМОТИВ» МОСКВА

ДАНИИЛ ХУДЯКОВ – 7,0. 17-летний пацан вышел вместо Гилерме, получил трёшку, но заслужил хорошую оценку. За самоотверженность, за пять сейвов, за два ликвидированных выхода один на один. А два пенальти и удар Педро были из разряда неберущихся.

МАЦЕЙ РЫБУС – 6,0. Есть одно спасение и у Рыбуса – вынес мяч с «ленточки», когда уже голкипер не спасал. Мацей, пожалуй, единственный из обороны «Локо», кто смотрелся добротно. Даже одну обостряющую передачу сделал.

ТИН ЕДВАЙ – 4,5. Дальше картина довольно мрачная. Тин Едвай на стандартах прыгает невпопад, постоянно отскакивает от Иммобиле, которого, казалось бы, должен опекать. Ни одного отбора в активе хорвата, вообще как-то нервно сыграл.

МУРИЛО – 4,5. Под стать и второй центральный защитник. Дважды Мурило прошли на дриблинге, его опеку на стандартах Иммобиле и Башич не заметили, а единоборств выиграно меньше половины – три из пяти.

МАКСИМ НЕНАХОВ – б/о. Вот уже второй матч Лиги Европы подряд Гисдоль вынужден очень рано менять Ненахова, висящего на жёлтой карточке. Кажется, Максим слишком буквально понимает фразу: «не дай им пройти любым способом».

ДМИТРИЙ БАРИНОВ – 3,5. Вернулся в родную опорную зону Баринов, и лучше бы этого возвращения не случилось. Лейва и Башич очень легко переигрывали Дмитрия. Баринов проиграл почти всю борьбу (7 из 10), отдал всего 14 точных передач, а в довершении всех бед привёз пенальти.

ДМИТРИЙ РЫБЧИНСКИЙ – б/о.

КОНСТАНТИН МАРАДИШВИЛИ – 5,0. Вроде бы старался Марадишвили, сделал два интересных прохода на индивидуальном мастерстве, но выжать хоть что-то из них не сумел. Часто смещался в центр помогая Баринову, что тоже нужно отметить.

АЛЕКСИС БЕКА – 5,5. Молодой француз потихоньку становится лидером полузащиты «Локомотива». Неплохо выжигал центр поля, навязал борьбу опытному Лукасу. Бека выиграл 9 единоборств из 14, совершил 3 отбора, неплохо придерживал мяч, когда нужно, успокаивая настрой «Лацио».

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ФРАНСУА КАМАНО – 4,0. Один из самых блеклых матчей быстроногого гвинейца. Конечно, у Камано банально не было возможности, чтобы разбежаться, но и старания особо не замечено. 13 потерь, жёлтая карточка и очень скомканная игра без желания обострять.

ВИТАЛИЙ ЛИСАКОВИЧ – 5,5. Единственный опасный удар «Локомотива» (и неплохая комбинация к тому же) остаётся за авторством Лисаковича. Виталий вообще полезно работал на команду – два отбора, одна обостряющая передача. Ещё бы в офсайды пореже залезать, а то три раза за матч накопилось.

АЛЕКСАНДР СИЛЬЯНОВ – 3,5. Не первый раз появляется в Лиге Европы 20-летний защитник «Локо», поэтому ему можно бы предъявить по полной. Гисдоль убрал Ненахова от греха подальше, но в итоге сделал только хуже (наверное). Подкат молодого Сильянова привёл к решающему пенальти, а освежённый фланг постоянно проваливался.

ФЁДОР СМОЛОВ – б/о.

КИРИЛЛ ЗИНОВИЧ – б/о.

ГРИГОРИЙ БОРИСЕНКО – б/о.