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Лига Европы

«Не вижу никаких перспектив»: Смородская недовольна работой Гисдоля в «Локомотиве»

26 Ноября 2021 • 12:08 Комментировать
Локомотив Москва
0:3
Лацио
окончен

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на вчерашнее разгромное фиаско «железнодорожников» в поединке группового этапа Лиги Европы с римским «Лацио». Россияне уступили на своем поле итальянцам со счетом 0:3.

В интервью «Спорт-экспрессу» Смородская заявила, что не видит перспектив у команды под руководством нынешнего главного тренера.

«Не видно тренерской работы. Игроки уступали во всех компонентах. Не вижу никаких перспектив у Гисдоля куда-нибудь вывести команду», - сказала экс-президент клуба.

Перед последним туром «Локо» с двумя набранными баллами занимает последнее место в группе. Команда потеряла шансы на продолжение борьбы в турнире.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ольга Смородская Маркус Гисдоль
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