«Не вижу никаких перспектив»: Смородская недовольна работой Гисдоля в «Локомотиве»

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на вчерашнее разгромное фиаско «железнодорожников» в поединке группового этапа Лиги Европы с римским «Лацио». Россияне уступили на своем поле итальянцам со счетом 0:3.

В интервью «Спорт-экспрессу» Смородская заявила, что не видит перспектив у команды под руководством нынешнего главного тренера.

«Не видно тренерской работы. Игроки уступали во всех компонентах. Не вижу никаких перспектив у Гисдоля куда-нибудь вывести команду», - сказала экс-президент клуба.

Перед последним туром «Локо» с двумя набранными баллами занимает последнее место в группе. Команда потеряла шансы на продолжение борьбы в турнире.