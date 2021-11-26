Семшов считает закономерным разгромное поражение «Локомотива» от «Лацио»

Экс-футболист московского «Динамо» и петербургского «Зенита» Игорь Семшов высказался насчет домашнего поражения «Локомотива» от римского «Лацио» в поединке пятого тура групповой стадии Лиги Европы сезона-2021/2022. «Железнодорожники» потерпели неудачу со счетом 0:3.

«Не было баланса между линиями. Было ощущение, что каждая линия сама по себе. Результат закономерен. «Локомотив» сейчас лихорадит», - поведал эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».

Перед заключительным туром «Локо» занимает последнее место в квартете. Российский клуб лишился шансов на плей-офф Лиги Европы, но имеет возможность попасть в Лигу конференций, если одержит гостевую победу над «Марселем».