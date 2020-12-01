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Защитник «Зальцбурга» Кристенсен: «Мы знаем о форвардах соперника»

01 Декабря 2020, 20:16,

Евро-Футбол.Ру

Защитник «Ред Булл Зальцбурга» Расмус Кристенсен поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Матч ТВ».

- На данный момент вы занимаете последнее место в турнирной таблице. Это неудача или есть какие-то другие причины?

- Здесь разные причины. Конечно, нам где-то не повезло, но с другой стороны, в некоторых эпизодах мы должны были быть немного точнее в завершении атаки. Некоторые матчи мы проводили блестяще.

- Многие считают, что ваша команда мощнее «Локомотива». Вы согласны?

- Мне кажется, что мы помощнее, но команды исповедуют разные стили футбола. «Локомотив» - чуть более обороняющаяся команда, мы чуть больше в атаку. Разные стили.

- Вы защитник. Знаете кого-то из нападающих «Локомотива»?

- Да, конечно, мы смотрели видео и готовились, мы профессиональная команда. Тем более, мы с ними один раз играли, так что мы знаем о форвардах соперника. Правда, не каждый раз и не каждую неделю смотрю чемпионат России, но мы знаем о них.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ред Булл Зальцбург, Расмус Кристенсен
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