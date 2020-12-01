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Николич: «Ситуация далека от идеальной, но я всегда уверен в своей команде»

01 Декабря 2020, 20:28,

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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился ожиданиями от матча с «Ред Булл Зальцбургом» в эфире канала «Матч ТВ».

- Вопрос по поводу состава. Мы видим, что на замене Антон Миранчук, Владислав Игнатьев. Почему?

- Мы ставим их в состав, если это возможно. У нас появились трудности, просто нет игроков в опорной зоне, выпустили всех здоровых на поле. Как говорили раньше, надо с этим справляться и решать задачу, а не плакать. Ситуация далека от идеальной, но я всегда уверен в своей команде. Мы поменяли план игры, узнав, что сегодня не будет игроков, на которых рассчитывали. Было мало времени, но пришлось что-то делать.

- Расстановка в официальном протоколе: Райкович слева? Это фантастика?

- Увидите на поле.

- То есть, вы сегодня в три центральных сыграете или в два? Вы поменяли план, в чем изменение плана от первоначального?

- Не было игроков, все поменялось в воскресенье ночью. У нас был только один день. Мы поменяли изначальный план. Думаю, второй будет неплохой.

- Каким мы сегодня увидим «Локомотив» с учетом того, как вы играли в Мадриде, когда в основном приходилось отбиваться. Сегодня «Локо» будет другой командой, более идущей вперед, или с учетом состава нет?

- Будем играть на результат?

- То есть, можете отбиваться?

- Все, что нужно для результата сегодня, надо сделать на поле.

- Для вас выход в евровесну - обязателен?

- Это наша цель, сделаем все для этого. Получится или нет, посмотрим через два часа.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Марко Николич
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