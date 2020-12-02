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Сёмин - о поражении «Локомотива»: «Футбол не обманешь!»

02 Декабря 2020, 08:11,

Depositphotos

Экс-рулевой московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал поражение «железнодорожников» от австрийского «Зальцбурга» в домашнем поединке пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась поражением российского клуба со счетом 1:3.

«Футбол не обманешь! Футболом должны руководить люди, которые его любят и способные приносить ему пользу! Способности игроков и тренеров я не комментирую!», - написал специалист в своем «Инстаграме».

После пяти сыгранных туров «Локомотив» набрал три очка и занимает последнее место в группе А. В шестом туре подопечные Марко Николича на выезде встретятся с мюнхенской «Баварией». Матч состоится в Германии девятого декабря, начало - 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Юрий Сёмин
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