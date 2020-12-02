Ринат Билялетдинов: «У «Зальцбурга» был звёздный матч, а «Локомотив» собрал в этой игре все свои минусы»

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу выступления команды в Лиге чемпионов.

- Насколько неожиданным стал для вас результат матча с «Зальцбургом»?

- Неожиданной была игра «Зальцбурга». Я не ожидал от него такой игры, потому что ориентировался на воспоминания от первого матча, когда «Локомотив» сыграл вничью. Я смотрел их матч с «Баварией», и там тоже хорошо было видно, что эта команда не без изъянов. Но вчера я поймал себя на мысли, что они шли из-под нагрузок. Они вчера так перемещались, что «Локомотив» смотрелся на их фоне очень тихоходным. Мне это резало глаз. Особенно если смотреть на отдельные детали, на то, как люди разбирались в горячих ситуациях, когда шла борьба в центре поля за инициативу, за то, чтобы сохранить мяч. Тут они настолько быстро меняли позиции на поле...

- О чем это говорит?

- О том, что свежесть мысли связана с физическим состоянием. Было ощущение, что их больше на поле. Ну и, конечно, исполнение. Они столько напортачили в моментах, где команды покласснее создали бы еще больше моментов! Так, как австрийцы забили второй гол, а-ля Оздоев в сборной, получилась игра Райковича. Он сделал передачу поперек, и это привело к голу. Соперник на подлете мяча увидел своего партнера и выдал пас, с которого забили. Это было очень показательно. «Зальцбург» так вылетал в атаку, что оставалось только позавидовать.

- Пенальти был?

- Был. Толкали руками, сыграли неаккуратно. Но в целом, соперник был сильнее. Не знаю, что у «Локомотива» творится внутри, но команда явно уступала.

- Когда «Локомотив» забил и сделал счет 1:2, показалось, что интрига возродилась. Команда воспряла, но тут же пропустила. Что произошло?

- А помните, как все взахлеб обсуждали, что «Бавария» от «Локомотива» отмахивалась, выбивала мяч куда попало? Столько восторгов было. Конечно, они имеют право быть, но за ними стоит временная вспышка, эмоциональный всплеск. А соперник, привыкший к одному ритму, начинает под тебя подстраиваться, а кажется, что он прогнулся. Потом этот эмоциональный всплеск заканчивается, темп сбивается и ничего не остается.

- Показалось, что с выходом Миранчука и Игнатьева игра в атаке «железнодорожников» преобразилась.

- Конечно. Это люди, которые обладают определенным уровнем, могут пас отдать. Но мастерства все равно не достаточно для того, чтобы индивидуально решить судьбу матча. Только грубую ошибку соперника могут использовать. Но системности нет. Возможно, был расчет, что более опытные игроки выйдут к подуставшему сопернику, получат больше свободы действия, поменяется схема тактического рисунка. Но соперник как двигался, так и продолжал двигаться. Но у «Зальцбурга» был заметно выше темп перехода из одной фазы в другую. И такой игры от него я не ожидал. При том, что «Локомотив» пластался, бился. Но прыгнуть выше головы не удалось.

- К Гилерме есть вопросы по пропущенным мячам?

- Первый гол был с отскока. Но рука не достает удар чуть выше ноги с близкого расстояния. Как и второй гол. Это хоккейный прием – бросить над ловушкой вратаря. Там тоже было близкое расстояние. Плюс исполнение. А в третьем пропущенном мяче грамотно играл Чорлука, потому что если бы он бросился на игрока, то ворота расстреливались бы прямо по центру. А он заставил соперника сместиться. Казалось, что момент уже затухает, но соперник сделал все на скорости. Он и мяч далеко не отпустил и вратаря к себе не подпустил. Это уровень мастерства. После того, как счет стал 1:3, сразу интрига была убита. Но тут к Мурило не предъявишь претензий - у него просто поехала нога. Перепад температур поля при подогреве рождает ледовые прослойки, и какие шипы не ставь, нога будет проскальзывать. Но вы посмотрите, какая была скорость у соперника, который забивал в этом эпизоде. Он как цепной пес бросился в этой ситуации, прочитал и не дал Мурило даже долю секунды, чтобы пнуть мяч куда-то в сторону. Причем это дистанционная скорость. В чемпионате России таких футболистов нет. Но, возможно, у «Зальцбурга» это был звездный матч, а мы собрали в своей игре все минусы.

- Теперь остаются только теоретические шансы на евровесну.

- Даже если бы шансов не было, есть честь и достоинство, которые надо отстаивать в каждом матче. Встречами с «Баварией» не разбрасываются. Даже если немцы выставят резервный состав. Надо бороться за имя клуба. Сейчас для «Локомотива» идет испытание на прочность, потому что и в чемпионате они буксуют.

Елена Григорьевская