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Николич: «Мне не нравится, что в СМИ пишут, что «Локомотив» должен обыграть «Зальцбург»

30 Ноября 2020, 22:35,

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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич пообщался с прессой перед матчем против «Ред Булл Зальцбурга» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Это будет важный матч. График сложный, мы пытаемся справиться с этим. Я верю в свою команду. Ребята готовы выкладываться на поле на полную. Если завтра всё пойдёт хорошо и нам повезёт, то мы добьемся хорошего результата.

«Ред Булл Зальцбург» - хорошая команда, мы смотрели много их матчей. Мне не нравится, что в СМИ пишут, что «Локомотив» должен обыграть «Зальцбург». Если вы видели их игры против «Атлетико» и «Баварии», то скажете, что они должны победить. Нужна концентрация, уверенность и поддержка с трибун. Мы сделаем всё возможное, чтобы добиться положительного результата», - цитирует Николича пресс-служба УЕФА.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Ред Булл Зальцбург, Марко Николич
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