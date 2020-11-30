Николич: «Мне не нравится, что в СМИ пишут, что «Локомотив» должен обыграть «Зальцбург»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич пообщался с прессой перед матчем против «Ред Булл Зальцбурга» в групповом этапе Лиги чемпионов.

«Это будет важный матч. График сложный, мы пытаемся справиться с этим. Я верю в свою команду. Ребята готовы выкладываться на поле на полную. Если завтра всё пойдёт хорошо и нам повезёт, то мы добьемся хорошего результата.

«Ред Булл Зальцбург» - хорошая команда, мы смотрели много их матчей. Мне не нравится, что в СМИ пишут, что «Локомотив» должен обыграть «Зальцбург». Если вы видели их игры против «Атлетико» и «Баварии», то скажете, что они должны победить. Нужна концентрация, уверенность и поддержка с трибун. Мы сделаем всё возможное, чтобы добиться положительного результата», - цитирует Николича пресс-служба УЕФА.