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Губерниев: «Наш футбол в убогом состоянии, нас уже «возит» команда из Австрии»

02 Декабря 2020, 08:19,

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Популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о поражении московского «Локомотива» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против австрийского «Зальцбурга». Поединок завершился победой гостей со счетом 3:1.

«Наш футбол в убогом состоянии. Футбол в стране доведен до того, что сейчас нас в первом тайме откровенно «возит» команда из Австрии. Мы играем не пойми во что. Менять надо все», - гласит сообщение Губерниева в «Телеграме».

После пяти проведенных туров «железнодорожники» набрали три балла и занимают последнюю строчку в квартете А. В заключительном туре подопечные Марко Николича на выезде сыграют с мюнхенской «Баварией». Встреча состоится в Мюнхене девятого декабря и начнется в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Дмитрий Губерниев
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