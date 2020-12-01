«Локомотив» отыграл один гол и сразу пропустил в третий раз

«Локомотив» подарил своим болельщикам надежду на положительный исход матча пятого тура Лиги чемпионов против «Ред Булл Зальцбурга». В концовке встречи Зе Луиш получил мяч в центре штрафной площади соперника и был сбит с ног. Арбитр указал жестом на 11-метровую отметку. К мячу подошел Антон Миранчук и развел голкипера и мяч по разным углам ворот. На 79-й минуте поединка счет стал 1:2. Однако в следующей атаке «быки» восстановили отрыв в два мяча после результативного удара Карима Адейеми - 1:3.

«Локомотив» пока все равно занимает последнее место в группе. Напомним, что в конце первого тайма оформил дубль форварда австрийцев Мергим Бериша.