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«Локомотив» отыграл один гол и сразу пропустил в третий раз

01 Декабря 2020, 22:37,

ФК "Локомoтив"

«Локомотив» подарил своим болельщикам надежду на положительный исход матча пятого тура Лиги чемпионов против «Ред Булл Зальцбурга». В концовке встречи Зе Луиш получил мяч в центре штрафной площади соперника и был сбит с ног. Арбитр указал жестом на 11-метровую отметку. К мячу подошел Антон Миранчук и развел голкипера и мяч по разным углам ворот. На 79-й минуте поединка счет стал 1:2. Однако в следующей атаке «быки» восстановили отрыв в два мяча после результативного удара Карима Адейеми - 1:3.

«Локомотив» пока все равно занимает последнее место в группе. Напомним, что в конце первого тайма оформил дубль форварда австрийцев Мергим Бериша.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Ред Булл Зальцбург
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