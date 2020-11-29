​«Локомотив» и «Ред Булл Зальцбург» рассудят арбитры из Турции

УЕФА опубликовал информацию о судейских назначениях на вторничные матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Матч «Локомотив» - «Ред Булл Зальцбург» в Москве рассудит бригада арбитров из Турции. Возглавит её Али Палабыйык.

Игра стартует в первый день декабря в 20:55 по московскому времени. В случае победы команда Марко Николича застолбит за собой как минимум путёвку в плей-офф Лиги Европы, а также сохранит шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, в первом круге «Ред Булл Зальцбург» и «Локомотив» в Австрии сыграли вничью с результатом 2:2.