​«Локомотив» и «Ред Булл Зальцбург» рассудят арбитры из Турции

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29 Ноября 2020, 12:56,
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УЕФА опубликовал информацию о судейских назначениях на вторничные матчи пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Матч «Локомотив» - «Ред Булл Зальцбург» в Москве рассудит бригада арбитров из Турции. Возглавит её Али Палабыйык.
Игра стартует в первый день декабря в 20:55 по московскому времени. В случае победы команда Марко Николича застолбит за собой как минимум путёвку в плей-офф Лиги Европы, а также сохранит шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.
Напомним, в первом круге «Ред Булл Зальцбург» и «Локомотив» в Австрии сыграли вничью с результатом 2:2.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Локомотив Москва, Ред Булл Зальцбург