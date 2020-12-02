Австрийское крушение «Локомотива» - видео

«Локомотив» мог гарантировать себе евровесну и навязать борьбу «Атлетико» в споре за выход из группы Лиги чемпионов со второго места, но не смог обыграть «Ред Булл Зальцбург» на своем поле (1:3). «Железнодорожники» в лучшем случае могут претендовать только на Лигу Европы, для этого нужно как минимум в гостях одолеть «Баварию».

Австрийцы сегодня воспользовались кадровыми проблемами москвичей в центре поля и ошибками соперников, что вылилось в дубль Мергима Бериши и гол Карима Адейеми. Точный удар с пенальти Антона Миранчука подарил «Локомотиву» надежду, но всего на одну минуту.

Все самые яркие моменты поединка представлены ниже.