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Австрийское крушение «Локомотива» - видео

02 Декабря 2020, 00:08,

ФК "Локомoтив"

«Локомотив» мог гарантировать себе евровесну и навязать борьбу «Атлетико» в споре за выход из группы Лиги чемпионов со второго места, но не смог обыграть «Ред Булл Зальцбург» на своем поле (1:3). «Железнодорожники» в лучшем случае могут претендовать только на Лигу Европы, для этого нужно как минимум в гостях одолеть «Баварию».

Австрийцы сегодня воспользовались кадровыми проблемами москвичей в центре поля и ошибками соперников, что вылилось в дубль Мергима Бериши и гол Карима Адейеми. Точный удар с пенальти Антона Миранчука подарил «Локомотиву» надежду, но всего на одну минуту.

Все самые яркие моменты поединка представлены ниже.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Ред Булл Зальцбург
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