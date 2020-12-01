«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» принимал австрийский «Зальцбург». Московский клуб проиграл по не только по игре, но и на дистанции, вылетев из Лиги чемпионов.

Всё-таки, российские клубы невероятно парадоксальны. Получают сложную группы и борются, не имея на то нужных ресурсов. Получают слабых соперников и проигрывают всё на свете. Причём в разное время это доказывали разные команды. Менталитет, видимо. Вот и «Локомотив» попав в один из самых сложных квартетов этого сезона к пятому туру не потерял даже шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Единственный из российских клубов.

«Железнодорожники» не сдались «Атлетико», лихо сыграли с «Зальцбургом» в гостях, едва не забрав победу, хотя играют на уровне только Зе Луиш, Антон Миранчук и Гжегож Крыховяк. Когда нужно действовать на отбой – ещё включаются Мурило и Ведран Чорлука. В домашней игре против «Зальцбурга» Марко Николич собирал состав по крохам, которые остались после травм и коронавируса. Без слёз не взглянешь на основу: Лысцов, Магкеев, Лисакович – в полузащите, это сильно.

С первых же минут «Локомотив» начал терпеть. Было сложно. Австрийцы атаковали быстро и настойчиво, быстро открыв счёт. Мергим Бериша в очередной раз выскочил на прострел Кристенсена и замкнул его точным ударом, но метровый офсайд этот мяч отменил. К сожалению, боковой арбитр лишь отсрочил гол «Зальцбурга» на 10 минут. После дальнего удара Камара всё тот же Мергим Бериша отскок подобрал и прошил Гилерме с угла вратарской.

По такой же схеме «Зальцбург» пытался забить и второй мяч. Теперь уже Кристенсен дальним ударом разразился, отскок поймал Мвепу, зряче подправляя сферу в угол – просто не попал. «Локомотив» ответил робко, с углового удара, но создал супершанс. Мурило в суматохе бил уже поп пустому створа – спас «быков» защитник. Второй волной накатился Зе Луиш, завершая уже из пределов штрафной площади, теперь уже парировал голкипер.

«Локо» не сделал счёт 1:1, а потом Райкович устроил москвичей на 0:2. В центральном круге Слободан умудрился скинуть мяч точно на Койта, тот сыграл на Беришу, а Мергим убежал на рандеву с Гилерме и без проблем переиграл голкипера. На второй тайм у Николича появились Миранчук, Игнатьев и Мухин, но казалось, что игру спасать поздновато. И Койта на старте тайма подтвердил эту мысль, ворвавшись в штрафную площадь и едва не забив третий. Промахнулся.

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Были, конечно, моменты и у «Локомотива». На исходе часа «быки» чуть прижались к воротам, упустив Зе Луиша на линии штрафной площади. В касание пробил нападающий, направив сферу почти по центру ворот. Станкович справился в броске. Но Зе Луиш всё-таки интригу вернул, грамотно подставившись под Рамальо. Защитник толкнул форварда из Кабо-Верде в спину, а Антон Миранчук чётко реализовал пенальти. Но тут же всё перечеркнул Мурило, подаривший мяч Адейеми. Карим убежал, крутанул Чорлуку и классно уложил под штангу. Очень классно решил эпизод – 1:3.

Прямо сейчас «Локомотив» претендует лишь на попадание в Лигу Европы, впрочем, всё уже не только в наших руках, но побеждать «Баварию» на выезде - обязательное требование.