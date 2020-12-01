Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну

01 Декабря 2020, 22:49,

ФК "Локомотив"

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов московский «Локомотив» принимал австрийский «Зальцбург». Московский клуб проиграл по не только по игре, но и на дистанции, вылетев из Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Локомотив Москва 1:3 Ред Булл Зальцбург
    28' Бериша Мергим (0:1)
    41' Бериша Мергим (0:2)
(1:2) Миранчук Антон 79'    
    81' Адейеми Карим (1:3)
Гилерме Маринато Живоглядов Дмитрий   84' (Рыбчинский Дмитрий (   84') Чорлука Ведран Мурило Серкейра   80' Райкович Слободан   46' (Игнатьев Владислав (   46'   80') Лисакович Виталий   46' (Мухин Максим (   46'   62') Магкеев Станислав Лысцов Виталий   46' (Миранчук Антон (   46') Рыбус Мацей Зе Луиш Жозе   89' (Камано Франсуа (   89') Эдер Лопеш
Запасные: Коченков Антон Титков Николай Иосифов Никита Сильянов Александр Савин Андрей Жемалетдинов Рифат Петухов Илья
Станкович Цицан   80' Кристенсен Расмус Рамальо Андре   80' Вебер Максимилиан Ульмер Андреас Мвепу Энок Камара Мохамед VII   45'   69' (Шушич Лука (   69') Юнузович Златко Собослаи Доминик   77' (Дака Пэтсон (   77') Бериша Мергим   90' (Онгене Жером (   90') Койта Секу   70' (Адейеми Карим (   70')
Запасные: Карлос Мигел Коронел Окугава Масая Соле Умар Ашимеру Маджид Фаркаш Патрик Фалльци Альберт Вальке Александр
01 декабря. Стадион "РЖД Арена" (Москва).

 

Всё-таки, российские клубы невероятно парадоксальны. Получают сложную группы и борются, не имея на то нужных ресурсов. Получают слабых соперников и проигрывают всё на свете. Причём в разное время это доказывали разные команды. Менталитет, видимо. Вот и «Локомотив» попав в один из самых сложных квартетов этого сезона к пятому туру не потерял даже шансы на плей-офф Лиги чемпионов. Единственный из российских клубов.

«Железнодорожники» не сдались «Атлетико», лихо сыграли с «Зальцбургом» в гостях, едва не забрав победу, хотя играют на уровне только Зе Луиш, Антон Миранчук и Гжегож Крыховяк. Когда нужно действовать на отбой – ещё включаются Мурило и Ведран Чорлука. В домашней игре против «Зальцбурга» Марко Николич собирал состав по крохам, которые остались после травм и коронавируса. Без слёз не взглянешь на основу: Лысцов, Магкеев, Лисакович – в полузащите, это сильно.

С первых же минут «Локомотив» начал терпеть. Было сложно. Австрийцы атаковали быстро и настойчиво, быстро открыв счёт. Мергим Бериша в очередной раз выскочил на прострел Кристенсена и замкнул его точным ударом, но метровый офсайд этот мяч отменил. К сожалению, боковой арбитр лишь отсрочил гол «Зальцбурга» на 10 минут. После дальнего удара Камара всё тот же Мергим Бериша отскок подобрал и прошил Гилерме с угла вратарской.

По такой же схеме «Зальцбург» пытался забить и второй мяч. Теперь уже Кристенсен дальним ударом разразился, отскок поймал Мвепу, зряче подправляя сферу в угол – просто не попал. «Локомотив» ответил робко, с углового удара, но создал супершанс. Мурило в суматохе бил уже поп пустому створа – спас «быков» защитник. Второй волной накатился Зе Луиш, завершая уже из пределов штрафной площади, теперь уже парировал голкипер.

«Локо» не сделал счёт 1:1, а потом Райкович устроил москвичей на 0:2. В центральном круге Слободан умудрился скинуть мяч точно на Койта, тот сыграл на Беришу, а Мергим убежал на рандеву с Гилерме и без проблем переиграл голкипера. На второй тайм у Николича появились Миранчук, Игнатьев и Мухин, но казалось, что игру спасать поздновато. И Койта на старте тайма подтвердил эту мысль, ворвавшись в штрафную площадь и едва не забив третий. Промахнулся.

Embed from Getty Images

Были, конечно, моменты и у «Локомотива». На исходе часа «быки» чуть прижались к воротам, упустив Зе Луиша на линии штрафной площади. В касание пробил нападающий, направив сферу почти по центру ворот. Станкович справился в броске. Но Зе Луиш всё-таки интригу вернул, грамотно подставившись под Рамальо. Защитник толкнул форварда из Кабо-Верде в спину, а Антон Миранчук чётко реализовал пенальти. Но тут же всё перечеркнул Мурило, подаривший мяч Адейеми. Карим убежал, крутанул Чорлуку и классно уложил под штангу. Очень классно решил эпизод – 1:3.

Прямо сейчас «Локомотив» претендует лишь на попадание в Лигу Европы, впрочем, всё уже не только в наших руках, но побеждать «Баварию» на выезде - обязательное требование. 
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Локомотив Москва, Зальцбург
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (11)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
SpaM
01 Декабря 2020, 23:25
Смотрел отрывками, но сложилось впечатление, что на победу играли 12 человек - 11 игроков Зальцбурга и ЗеЛуиш.
0
Andreas
01 Декабря 2020, 23:14

наши футболисты прокляты , это всегда в решающих играх подтверждается

0
CELTIC FROST
01 Декабря 2020, 23:09

Увы, я что-то подобное, исходя из практики прошлых лет, когда Локо Обязательно проигрывал ключевой матч за попадание в евровесну, я и предполагал. Исход матча справедлив. Локомотив стабилен - по 3 очка за групповой этап. Завтра, скорее всего, еще двое наших бедолаг отмучаются...

10 000 рублей Получить ФРИБЕТ 10 000 рублей betcity
5 000 рублей Забрать Бонус на ставки parimatch.ru
1
779
01 Декабря 2020, 23:02

Когда у нас научатся работать каждый матч, как это делает Зальцбург, тогда и можно будет ждать вспышек.
А пока релакс.

1
Aleksandr Aleksandr
01 Декабря 2020, 22:56

Лёлик, всё пропало,Лёлик!Ни одной победы на всю власовскую Россию!!!Пора из неё делать ноги.Лёлик ты где?

0
nevr75
01 Декабря 2020, 22:55

Зальцбург конечно силен, но наша защита это пипец, две ошибки-два гола!! Хотя второй тайм по накалу и борьбе был на уровне!!! Можно теперь сосредоточиться на чемпионате!!

1
Дарт Уилфред
01 Декабря 2020, 22:53

Эх, не наш день. Коронавирус будь он не ладен. Вылетели 2 опорника и команду как подменили.

1
ЯРЫЙ БРЮС
01 Декабря 2020, 22:53
завтра ещё две жертвы аборта получат по морде и я буду дико счастлив
1
ЯРЫЙ БРЮС
01 Декабря 2020, 22:53
завтра ещё две жертвы аборта получат по морде и я буду дико счастлив
0
CELTIC FROST
01 Декабря 2020, 23:11

Я не экстрасенс, но предполагаю кто тебе плюсик поставил. Вы ж с ним - два сапога пара)

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
«Зенит» без шансов разбит в Италии, концовку матча «Лацио» доиграл резервом
​Умер Диего Марадона
​Умер Диего Марадона
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 5000 Обзор Играть
3 Бонус: 500 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола