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Николич: «Верю в победу над «Атлетико»

24 Ноября 2020, 20:46,

Global Look Press

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич верит в победу своей команды в матче группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико».

«Мы готовы к этой игре, в Москве нам было трудно, но сейчас мы знаем соперника еще лучше. Самое важное, чтобы завтра на поле мы увидели единая команда — дисциплинированная по поводу тактики. Нельзя терять дисциплину на этом уровне. Если мы сыграем так, то можем добиться хорошего результата. Верю в победу», - сказал Николич на пресс-конференции.

Матч между «Атлетико» и «Локомотивом» состоится завтра, 25 ноября, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Атлетико Мадрид, Марко Николич
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