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​«Ред Булл Зальцбург» попытался напугать «Локомотив»

28 Ноября 2020, 21:50,

Евро-Футбол.Ру

На следующей неделе «Локомотиву» предстоит провести важный матч Лиги чемпионов против «Ред Булл Зальцбурга». В случае победы над австрийцами «железнодорожники» обеспечат себе как минимум место в плей-офф Лиги Европы.

В то время как «Локомотив» в субботу не обыграл «Ахмат» (0:0), «Ред Булл Зальцбург» попытался напугать своего будущего соперника. «Быки» катком прошлись по обороне «Санкт-Пёльтене» и добились гостевой победы в матче австрийской Бундеслиги со счётом 8:2.

«Локомотив» и «Ред Булл Зальцбург» сыграют в Москве в первый день зимы. Игра стартует в 20:55 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ред Булл Зальцбург
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