Ираклий Пирцхалава - о «Локомотиве»: На одном везении в Лиге чемпионов далеко не пройти

Певец и композитор Ираклий Пирцхалава в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями о выступлениях «Локомотива» в Лиге чемпионов.

- Вы удивились результату?

- Да, думал «Локомотив» проиграет. Как в футболе принято говорить, «отскочили». На одном везении в Лиге чемпионов далеко не пройти. Играли слабо, один удар в створ ворот за игру - это провал. Если результатом удивлен, то игрой - нет.

- Что-то понравилось в действиях команды?

- Самоотдача отдельных игроков привела к тому, что гол все-таки не был забит в наши ворота. Хотя, когда нам забивали, центр обороны, видимо, решил попить кофе и, если бы нападающий стоял бы на полшажочка ниже, ВАР бы не отменил гол. Получается, ляп замазан везением.

- Есть ли шансы на выход в следующий раунд?

- Теоретические, как мы знаем, есть. Как все сложится на деле? Мне кажется, шансов маловато, если быть дипломатичным.

Сергей Румянцев