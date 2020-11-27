Ираклий Пирцхалава - о «Локомотиве»: На одном везении в Лиге чемпионов далеко не пройти

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27 Ноября 2020, 15:00,
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Певец и композитор Ираклий Пирцхалава в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился впечатлениями о выступлениях «Локомотива» в Лиге чемпионов.
- Вы удивились результату?
- Да, думал «Локомотив» проиграет. Как в футболе принято говорить, «отскочили». На одном везении в Лиге чемпионов далеко не пройти. Играли слабо, один удар в створ ворот за игру - это провал. Если результатом удивлен, то игрой - нет.
- Что-то понравилось в действиях команды?
- Самоотдача отдельных игроков привела к тому, что гол все-таки не был забит в наши ворота. Хотя, когда нам забивали, центр обороны, видимо, решил попить кофе и, если бы нападающий стоял бы на полшажочка ниже, ВАР бы не отменил гол. Получается, ляп замазан везением.
- Есть ли шансы на выход в следующий раунд?
- Теоретические, как мы знаем, есть. Как все сложится на деле? Мне кажется, шансов маловато, если быть дипломатичным.
Сергей Румянцев
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Локомотив Москва, Ираклий Пирцхалава