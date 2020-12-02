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Мергим Бериша: «5 голов в 4 матчах? Постараюсь сыграть лучше»

02 Декабря 2020, 00:00,

Евро-Футбол.Ру

Автор голевого дубля в ворота «Локомотива» в матче пятого тура Лиги чемпионов (3:1), форвард «Ред Булл Зальцбурга» Мергим Бериша дал комментарий после финального свистка.

- Конечно, я счастлив, что мы победили. Мы были лучшей командой и абсолютно заслужили этот результат сегодня. Мои пять голов в последних четырех матчах? Да, есть такое, но я постараюсь сыграть лучше, - заявил Бериша Sky Austria.

- Думаю, что мы были сильнее соперника в единоборствах и продемонстрировали смелый футбол.  В итоге получился очень хороший матч, мои поздравления всей команде, - добавил Бериша.

Австрийцы подвинули «Локомотив» на четвертое место и лишили его шансов на плей-офф Лиги чемпионов.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ред Булл Зальцбург, Мергим Бериша
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