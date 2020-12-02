Уткин: «Никто из молодёжи «Локомотива» не ударил в грязь лицом в Лиге чемпионов»

Популярный блогер Василий Уткин, ранее работавший телевизионным комментатором, опубликовал пост после поражения московского «Локомотива» от австрийского «Зальцбурга» в домашнем поединке пятого тура группового раунда Лиги чемпионов. Гости выиграли со счетом 3:1.

«Мы увидели в ЛЧ группу молодежи «Локомотива». Не думаю, что непременно вырастут звезды. Но никто из них не ударил в грязь лицом. У «Локомотива» классная академия», - гласит сообщение Уткина в «Телеграме».

По итогам пяти сыгранных туров московский клуб набрал три балла и занимает последнее место в группе А. В следующем туре команда Марко Николича на выезде встретятся с мюнхенской «Баварией». Игра пройдет в Германии девятого декабря, начало - 23:00 по московскому времени.