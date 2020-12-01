Главный тренер «Зальцбурга»: «Локомотив» будет играть на контратаках»

|
01 Декабря 2020, 20:37,
|
|
Главный тренер «Ред Булл Зальцбурга» Джесси Марш поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Матч ТВ».
- Первый вопрос по поводу состава «Локомотива». У соперника много потерь, как он сыграет в такой ситуации?
- Да, конечно, у соперника есть проблемы, травмы, и вообще нет многих полузащитников в их составе. Я уверен, что они сыграют в три центральных защитника и в пять в целом. Но это очень большая команда и агрессивная. Понятное дело, что они будут защищать свои ворота, будут играть на контратаках, и нам будет сложно. Нам тоже нужно будет играть агрессивно.
- Что скажете о своем состоянии? Все-таки очень сложно командам, которые в еврокубках выступают.
- Эта игра невероятно для нас важна. Если соперник будет играть на ничью, то мы - на победу. Нам нужно быть умными и показывать интеллектуальный футбол. Такая же команда и «Локомотив», но опять же нам надо быть агрессивными и за счет этого взять свое.
- Вы играли против «Баварии», проиграли, но тем не менее, создали очень много эпизодов и по xG, ожидаемым голам, сильно превзошли соперника. Тем не менее, в реальной жизни вы много пропустили. Как вы относитесь к такой ситуации?
- Когда вы играете против «Баварии», это, конечно, невероятная команда, но тебе порой в некоторых частях матча кажется, что мы контролируем игру. Потом, вроде бы у соперника нет особых шансов, но он своей ситуацией воспользуется. И всё. «Бавария» - одна из лучших в этом плане в линии нападения, но что-то нужно с этим делать.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Локомотив Москва, Ред Булл Зальцбург, Джесси Марш