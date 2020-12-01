Николич: «За день было сложно построить новую команду»

Наставник «Локомотива» Марко Николич на пресс-конференции подвёл итоги матча с «Ред Булл Зальцбургом» в Лиге чемпионов. Вторая команда России прошлого сезона проиграла со счетом 1:3 и лишилась шансов на попадание в плей-офф турнира.

- У нас были большие в потери в полузащите. Миранчук не тренировался с нами после матча в Мадриде. Мы получили все эти неприятные новости прямо перед матчем, и за день было сложно построить новую команду, - сказал Николич.

Напомним, что незадолго до стартового свистка «Локомотив» подтвердил подозрение на коронавирус у Гжегожа Крыховяка и Даниила Куликова.

Для выхода в Лигу Европы «Локомотиву» нужно обыграть на выезде «Баварию».