«Локомотив» пропустил гол в матче с «Зальцбургом»

«Локомотив» неудачно проводит ключевой матч Лиги чемпионов против австрийского «Ред Булл Зальцбурга». Команда Марко Николича пропустила гол на 28-й минуте, когда Мергим Бериша с близкого расстояния переправил мяч в сетку ворот хозяев поля. Как показала система ВАР, положения вне игры не было в этом эпизоде.

В онлайн-таблице «железнодорожники» опустились на последнее место с тремя очками, у «Ред Булла» на один балл больше. Идущий вторым «Атлетико» на этот момент набрал пять пунктов. Мадридцы свой матч с «Баварией» проведут в 23:00.

Напомним, что «Локомотив» выпустил на эту игру далекий от оптимального состав.