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«Локомотив» пропустил гол в матче с «Зальцбургом»

01 Декабря 2020, 21:34,

Евро-Футбол.Ру

«Локомотив» неудачно проводит ключевой матч Лиги чемпионов против австрийского «Ред Булл Зальцбурга». Команда Марко Николича пропустила гол на 28-й минуте, когда Мергим Бериша с близкого расстояния переправил мяч в сетку ворот хозяев поля. Как показала система ВАР, положения вне игры не было в этом эпизоде.

В онлайн-таблице «железнодорожники» опустились на последнее место с тремя очками, у «Ред Булла» на один балл больше. Идущий вторым «Атлетико» на этот момент набрал пять пунктов. Мадридцы свой матч с «Баварией» проведут в 23:00.

Напомним, что «Локомотив» выпустил на эту игру далекий от оптимального состав.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Ред Булл Зальцбург
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Комментарии (5)
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0
ингерман
01 Декабря 2020, 22:35

ай.. дешевки дрезинныя.. )))

0
Aleksandr Aleksandr
01 Декабря 2020, 22:27

Не сцыте,всё пучком!Вот на ЧЕ станем раком это уже в очко!

0
ингерман
01 Декабря 2020, 21:40

ай.. ха-ха-ха - проводниц поставили в стойку ракову.. )))

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0
shatun
01 Декабря 2020, 21:40

Все, паровозы в ..., ну вы сами знаете где .

0
ингерман
01 Декабря 2020, 21:38

ай а где главная ветка трансляции.. бухие что ли.. )))

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