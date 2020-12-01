«Локомотив» пропустил гол в матче с «Зальцбургом»

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01 Декабря 2020, 21:34,
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«Локомотив» неудачно проводит ключевой матч Лиги чемпионов против австрийского «Ред Булл Зальцбурга». Команда Марко Николича пропустила гол на 28-й минуте, когда Мергим Бериша с близкого расстояния переправил мяч в сетку ворот хозяев поля. Как показала система ВАР, положения вне игры не было в этом эпизоде.
В онлайн-таблице «железнодорожники» опустились на последнее место с тремя очками, у «Ред Булла» на один балл больше. Идущий вторым «Атлетико» на этот момент набрал пять пунктов. Мадридцы свой матч с «Баварией» проведут в 23:00.
Напомним, что «Локомотив» выпустил на эту игру далекий от оптимального состав.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Локомотив Москва, Ред Булл Зальцбург
ай.. дешевки дрезинныя.. )))
Не сцыте,всё пучком!Вот на ЧЕ станем раком это уже в очко!
ай.. ха-ха-ха - проводниц поставили в стойку ракову.. )))
Все, паровозы в ..., ну вы сами знаете где .
ай а где главная ветка трансляции.. бухие что ли.. )))