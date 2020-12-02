«Зальцбург» по делу разбил «Локомотив»: Кто из экспериментального состава подвёл Николича

Оценки «красно-зелёным» футболистам за матч Лиги чемпионов

До матча букмекеры верили в «Зальцбург» настолько сильно, будто в гости к «Локомотиву» едет «Ливерпуль». В итоге так и получилось, но не из-за мощи «быков» - это из-за того что Марко Николич собирал состав по крупицам, перекраивал схему и придумывал «велосипед» за ночь. Конечно же, ничего хорошего из этого не вышло. Ещё и скоростные атаки у «Зальцбурга» получались идеально. Защитники «Локомотива» иной раз даже голову поворачивать не успевали.

Статистическое преимущество «Зальцбурга» похоже на домашний матч австрийской команды, вопросов по победе австрийцев не возникает: владение мячом - 50:50, удары по воротам - 6:19, в створ - 4:6, угловые - 6:8. Обойма Марко Николича, конечно, совсем не для борьбы за плей-офф Лиги чемпионов. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам «Локомотива», привыкавшим к новой схеме и сочетаниям.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«ЛОКОМОТИВ» МОСКВА

ГИЛЕРМЕ – 4,0. Четыре пропустил (один не засчитали), по-настоящему спас только после дальнего удара Мвепу, в остальных случаях прощал «Зальцбург». Нет уверенности в голкипере у обороны «Локомотива», только Черчесов безгранично доверяет Гилерме.

МАЦЕЙ РЫБУС – 5,5. С левого края быстрые атаки «Зальцбурга» накатывались реже, но получить положительную оценку защитнику «Локомотива» сегодня очень сложно. Хотя Рыбус в борьбе был хорош (выиграл 6 эпизодов из 9), дважды отлично прочитал атаку соперника, первым успев к мячу.

СЛОБОДАН РАЙКОВИЧ – 3,5. Пополнил он наконец стройные ряды «привозящих в еврокубках». Давно говорили об умении Райковича подставить команду и вот, он в стиле Кайо и Васина срезает сферу в ноги сопернику, организовывая прекрасную атаку «Зальцбургу». Тогда «Локомотив» и добили.

ВЕДРАН ЧОРЛУКА – 6,0. Однажды капитан махнул мимо мяча и затем создалась неприятная ситуация, но затем включился Чорлука и практически не проходим был – выиграл 8 единоборств из 9, заблокировал 3 удара, совершил 4 отбора, навесил на пенальти Зе Луиша. Правда, завершил тоже не очень удачно. Адейеми забил из-под Чорлуки.

ВИТАЛИЙ ЛЫСЦОВ – 4,5. А был ли на поле Виталий Лысцов? Сказать сложно. Не заметили его оборонительных действий ни Койта, ни Собослаи. Не оценил и Марко Николич, заменивший защитника в перерыве.

МУРИЛО – 3,5. По-человечески жаль бразильца. Из-за кадровых проблем оказался он на позиции опорника, где гораздо менее полезен, чем в паре с Чорлукой. Обычно Мурило лидер по отборам, сегодня сделал только два, а завершил матч ужасной потерей, которая вылилась в гол Карима Адейеми.

СТАНИСЛАВ МАГКЕЕВ – 5,0. На уровне Мурило смотрелся Магкеев, совершив даже больше отборов – 3. Но ничего более положительного сделать не удалось. Койта и Бериша чувствовали себя очень комфортно на подступах к штрафной площади, зоны находили спокойно.

ДМИТРИЙ ЖИВОГЛЯДОВ – 4,5. Из Живоглядова Игнатьева не получилось. Весь фланг доверил ему Николич, но Собослаи и Койта творили на бровке что хотели. Дмитрия почти всё проиграл на фланге (6 единоборств из 8), ничего опасного не принёс со своей бровки.

ВИТАЛИЙ ЛИСАКОВИЧ – б/о. За тайм Виталий ничего создать не успел, замена говорит сама за себя.

ЭДЕР – 4,0. Тепловая карта Эдера показывает его перемещения от штрафной до штрафной площади, но создаётся впечатление, что португалец убегал от мяча. Выиграл всего 7 единоборств из 15, если кто и цеплял сферу у чужих ворот, то фамилия на футболке была другая. У Эдера ноль ударов, ноль хороших скидок или передач.

ЗЕ ЛУИШ – 7,0. Почувствуйте разницу, что называется. Два высоких форварда, но сколько пользы от Зе Луиша. Ну шикарен же. Борется в любой ситуации, мяч придерживает, создаёт. Выиграл 7 верховых единоборств из 9, заработал два штрафных удара, «нарисовал» пенальти, дважды неплохо освободился от опеки и пробил в створ.

АНТОН МИРАНЧУК – 6,5. Добавил мысли Антон Миранчук, надавливая по очереди на оба фланга. Заработал три штрафных удара, хорошо комбинировал с Зе Луишем. Хладнокровно реализовал пенальти, подарив «Локомотиву» надежду на пару минут.

ВЛАДИСЛАВ ИГНАТЬЕВ - б/о.

МАКСИМ МУХИН - б/о.

ДМИТРИЙ РЫБЧИНСКИЙ - б/о.

ФРАНСУА КАМАНО - б/о.