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​Футболки, в которых игроки «Зальцбурга» обыграли «Локомотив», выставлены на благотворительный аукцион

02 Декабря 2020, 15:31,

Евро-Футбол.Ру

Во вторник вечером «Ред Булл Зальцбург» добился успешного результата в России, обыграв на выезде «Локомотив» со счётом 3:1 в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов. Футболки, в которых играли австрийские футболисты, были выставлены на аукцион, о чём сообщила пресс-служба клуба.

Вся выручка с продаж футболок на аукционе будет направлена на благотворительность.

Отметим, что победа в Москве позволила «Ред Булл Зальцбургу» подняться на третье место в группе и сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого «быкам» нужно в заключительном туре обыграть дома «Атлетико».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ред Булл Зальцбург
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