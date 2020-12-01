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«Локомотив» снова пропустил от «Ред Булла»

01 Декабря 2020, 21:56,

Global Look Press

«Локомотив» всё дальше от реализации надежды на попадание в плей-офф Лиги чемпионов. В матче пятого тура главного еврокубка «железнодорожники» играют дома против австрийского «Ред Булл Зальцбурга» и уже уступают сопернику с разницей в два мяча. На 41-й минуте Слобода Райкович допустил ошибку и отдал мяч оппоненту, Секу Койта сыграл на ход Мергиму Берише, и тот, ворвавшись в штрафную, пробил мимо голкипера «Локомотива».

Австрийцы ведут 2:0 и на этот момент выходят на третье место, подвигая сегодняшнего соперника на последнее место в квартете. У «Локомотива» три очка, у «Ред Булла» - на одно больше. Идущий вторым «Атлетико» набрал пять очков и имеет матч в запасе.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Ред Булл Зальцбург
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Комментарии (7)
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1
Ajax Amsterdam
01 Декабря 2020, 22:54

Даже на фоне тухлого РБЗ, локомотив всего лишь унылая дрезина.

0
ингерман
01 Декабря 2020, 22:45

ай воц как пример тупой-репчинский.. бежиц-смотриц-на-мяч не видит поля от слова ваще.. )))
австрияк с дешевого чемпа просто спокойно отдал бы пас на открывающегося партнера а этоц крендель со все дури лупиц в верхний угол при совершенно непоставленном ударе.. тупые - нет-слов-одна-веселуха.. )))

0
ингерман
01 Декабря 2020, 22:39

ай му(-)ило чудо-в-перьях.. ватный.. но самое интересное - другое.. выходят два чувака на одного и спокойненько забиваюц - как на тренировочке.. если б дрезинники вышли бы в таком ключе то из 10 не вкатили б ни одного.. ну а лезть на воротчика кот-й не отдает мяч - верх тупости нашего фуцбола.. )))

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0
Aleksandr Aleksandr
01 Декабря 2020, 22:25

Очередной обсер российской команды!Сборная и вся РПЛ это кошачье говно!

0
HG2017
01 Декабря 2020, 22:53

Не то что донецкий пальмейрас ))

1
Andreas
01 Декабря 2020, 22:04

ну почему так всё всегда против наших складывается

0
HG2017
01 Декабря 2020, 22:52

семак сказал, что из за лимита у ихних всегда фора ))

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