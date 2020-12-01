«Локомотив» снова пропустил от «Ред Булла»

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01 Декабря 2020, 21:56,
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«Локомотив» всё дальше от реализации надежды на попадание в плей-офф Лиги чемпионов. В матче пятого тура главного еврокубка «железнодорожники» играют дома против австрийского «Ред Булл Зальцбурга» и уже уступают сопернику с разницей в два мяча. На 41-й минуте Слобода Райкович допустил ошибку и отдал мяч оппоненту, Секу Койта сыграл на ход Мергиму Берише, и тот, ворвавшись в штрафную, пробил мимо голкипера «Локомотива».
Австрийцы ведут 2:0 и на этот момент выходят на третье место, подвигая сегодняшнего соперника на последнее место в квартете. У «Локомотива» три очка, у «Ред Булла» - на одно больше. Идущий вторым «Атлетико» набрал пять очков и имеет матч в запасе.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Локомотив Москва, Ред Булл Зальцбург
Даже на фоне тухлого РБЗ, локомотив всего лишь унылая дрезина.
ай воц как пример тупой-репчинский.. бежиц-смотриц-на-мяч не видит поля от слова ваще.. )))
австрияк с дешевого чемпа просто спокойно отдал бы пас на открывающегося партнера а этоц крендель со все дури лупиц в верхний угол при совершенно непоставленном ударе.. тупые - нет-слов-одна-веселуха.. )))
ай му(-)ило чудо-в-перьях.. ватный.. но самое интересное - другое.. выходят два чувака на одного и спокойненько забиваюц - как на тренировочке.. если б дрезинники вышли бы в таком ключе то из 10 не вкатили б ни одного.. ну а лезть на воротчика кот-й не отдает мяч - верх тупости нашего фуцбола.. )))
Очередной обсер российской команды!Сборная и вся РПЛ это кошачье говно!
Не то что донецкий пальмейрас ))
ну почему так всё всегда против наших складывается
семак сказал, что из за лимита у ихних всегда фора ))