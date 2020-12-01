«Локомотив» снова пропустил от «Ред Булла»

«Локомотив» всё дальше от реализации надежды на попадание в плей-офф Лиги чемпионов. В матче пятого тура главного еврокубка «железнодорожники» играют дома против австрийского «Ред Булл Зальцбурга» и уже уступают сопернику с разницей в два мяча. На 41-й минуте Слобода Райкович допустил ошибку и отдал мяч оппоненту, Секу Койта сыграл на ход Мергиму Берише, и тот, ворвавшись в штрафную, пробил мимо голкипера «Локомотива».

Австрийцы ведут 2:0 и на этот момент выходят на третье место, подвигая сегодняшнего соперника на последнее место в квартете. У «Локомотива» три очка, у «Ред Булла» - на одно больше. Идущий вторым «Атлетико» набрал пять очков и имеет матч в запасе.