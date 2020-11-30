​Миранчук, судя по всему, готовится к матчу с «Ред Булл Зальцбургом»

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30 Ноября 2020, 17:24,
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В понедельник в СМИ появилась информация о заражении троих футболистов коронавирусной инфекцией. В числе этих футболистов назывался полузащитник Антон Миранчук, который пропустил матч чемпионата России с «Ахматом» из-за простуды.
Судя по всему, Миранчук не сдавал положительного теста на коронавирус. Пресс-служба «железнодорожников» опубликовала в Instagram несколько фотографий с тренировки. На одной из них на поле занимается Миранчук.
«Локомотив» и «Ред Булл Зальцбург» проведут матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов во вторник, первого декабря.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Локомотив Москва, Антон Миранчук