Главный тренер «Зальцбурга»: «Мы должны обыгрывать «Локомотив»

Наставник австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» Джесси Марш поделился ожиданиями от матча против «Локомотива» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы должны побеждать. Нам нужно играть агрессивно и быть надежными в защите. Мы всегда можем забить много голов, но важнее меньше пропускать. «Локомотив» - опытная и очень умная команда, которая невероятно хорошо обороняется. Они делают всё возможное, чтобы защитить свои ворота», - цитирует Марша пресс-служба УЕФА.

Матч между «Локомотивом» и «Зальцбургом» состоится завтра, 1 декабря, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 20:55 по московскому времени.