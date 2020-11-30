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Главный тренер «Зальцбурга»: «Мы должны обыгрывать «Локомотив»

30 Ноября 2020, 23:00,

Global Look Press

Наставник австрийского клуба «Ред Булл Зальцбург» Джесси Марш поделился ожиданиями от матча против «Локомотива» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы должны побеждать. Нам нужно играть агрессивно и быть надежными в защите. Мы всегда можем забить много голов, но важнее меньше пропускать. «Локомотив» - опытная и очень умная команда, которая невероятно хорошо обороняется. Они делают всё возможное, чтобы защитить свои ворота», - цитирует Марша пресс-служба УЕФА.

Матч между «Локомотивом» и «Зальцбургом» состоится завтра, 1 декабря, стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 20:55 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Ред Булл Зальцбург, Джесси Марш
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