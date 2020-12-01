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«Локомотив»: Крыховяк и Куликов сдали сомнительные тесты на коронавирус

01 Декабря 2020, 20:50,

ФК "Локомoтив"

Полузащитники «Локомотива» Гжегож Крыховяк и Даниил Куликов не смогут сыграть против «Ред Булл Зальцбурга» в пятом туре Лиги чемпионов. По данным клубной пресс-службы, игроки сдали сомнительные тесты на коронавирус. Ранее сообщалось, что COVID-19 диагностирован также у Антона Миранчука, но он в числе запасных футболистов.

30-летний поляк провел 18 официальных матчей в текущем сезоне, в которых забил два мяча. 22-летний Куликов сыграл на одну встречу меньше и не отметился результативными действиями на поле.

«Железнодорожники» сыграют с австрийцами сегодня, начало противостояния в 20:55 мск.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Гжегож Крыховяк, Даниил Куликов
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