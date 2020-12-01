Главный тренер «Зальцбурга»: «Один из лучших наших матчей в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Ред Булл Зальцбурга» Джессе Марш дал комментарий после первой победы в Лиге чемпионов над «Локомотивом» (3:1).

- Был фантастический матч. Мы действительно играли здорово с мячом и без мяча, получился один из лучших наших матчей в Лиге чемпионов. Я очень-очень рад за Мергима Беришу. Он был столь спокоен, а на тренировках отвоевывал себе место в составе день за днем. Он получил шанс и воспользовался им сполна, - заявил Марш в эфире Sky Austria. - Мы всегда стараемся превзойти соперника в беговой работе и борьбе. Сегодня у нас снова все получилось. Жаль, что мы не смогли забить больше.

После этого матча «Ред Булл» потеснил «Локомотив» с третьего места в группе.