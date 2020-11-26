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«Локомотив» опять не проиграл «Атлетико»: решили погода, Гилерме и офсайд

26 Ноября 2020, 00:54,

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В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов московский «Локомотив» сыграл против «Атлетико» в Мадриде.

Протокол игры  
Атлетико М 0:0 Локомотив Москва
Облак Ян Триппьер Киран Савич Стефан Хименес Хосе Лоди Ренан   60' (Лемар Тома (   60') Льоренте Маркос   60' (Эрмосо Марио (   60') Коке Хорхе Ньигес Сауль Карраско Янник   80' (Камелло Серхио (   80') Корреа Анхель Фелиш Жоау
Запасные: Грбич Иво Санабрия Хуан Шапоньич Иван Мойя Антонио Фелипе Аугусто IV Валера Херман Санчес Рикард Витоло Виктор
Гилерме Маринато Живоглядов Дмитрий Чорлука Ведран Мурило Серкейра Рыбус Мацей Игнатьев Владислав Куликов Даниил Крыховяк Гжегож Камано Франсуа   77' (Магкеев Станислав (   77') Миранчук Антон   77' (Рыбчинский Дмитрий (   77') Зе Луиш Жозе
Запасные: Коченков Антон Мухин Максим Райкович Слободан Лысцов Виталий Иосифов Никита Сильянов Александр Савин Андрей Жемалетдинов Рифат Лисакович Виталий Эдер Лопеш
25 ноября. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).

 

Сыграть на «Ванда Метрополитано» сразу после «Барселоны» - большая честь. Жаль только, результат примерно тот же. Четыре дня назад на домашней арене «Атлетико» гостил Лионель Месси и ничем не удивил оборону Диего Симеоне. «Барса» забить не сумела, однажды пропустила и проиграла. Кстати, «Атлетико» после этой победы стал лидером Примеры. Формально «матрасники» на второй строчке, но провели на матч меньше «Сосьедада», а очков набрали равное количество.

Удивлять мадридскую оборону после «Барсы» очень сложно, хотя у Антона Миранчука и Зе Луиша в Лиге чемпионов получается многое. Эти двое сумели и тульский «Арсенал» обыграть на выходных - неплохая разминка. Марко Николич вновь сделал ставку на дуэт Миранчук – Зе Луиш, в дополнение к ним неожиданно выпустив Камано. Справа поддерживал Игнатьев, центр поля доверили Крыховяку и Куликову. У «Атлетико» из-за коронавируса отсутствовал Луис Суарес.

Embed from Getty Images

С первых же мгновений матча «матрасники» невероятное давление включили. Жоау Фелиш простил, не попав по мячу с линии вратарской. Карраско ударом со средней дистанции промахнулся самую малость. Льоренте опять прошёл по правому краю, теперь прострелил на Корреа и Анхель пробил в Мурило. Далее уже сам Маркос атаковал вторым темпом, подкараулив отскок после углового удара. Гилерме спас в кошачьем прыжке. И вся эта россыпь опасных атак уместилась в первые 15 минут.

Ко второй половине первого тайма зарядил мощнейший ливень в Мадриде, остудивший «Атлетико». «Локомотив» даже на чужую половину поля смог перейти в это время, а вот атаки «матрасников» оставались без завершения. Сложно было комбинировать под стеной дождя. В первом тайме погода и Гилерме позволили «Локомотиву» удержать «сухими», как не парадоксально звучит при таком ливне.

Embed from Getty Images

Второй тайм «Локо» даже начал с ударов по воротам. Мурило завершал после подачи со стандарта, Антон Миранчук приложился с дальней дистанции, но мяч оба раза пролетел выше ворот. Ливень покинул «Ванда Метрополитано» и атаки хозяев стали опаснее. В середине второго тайма Коке даже открыл счёт, сыграв на добивание после второй попытки Карраско отличиться со штрафного, но из офсайда выскакивал испанец, что и заметили видеоассистенты арбитра.

Лучший шанс в концовке матча упустил Хименес, головой сбросивший сферу чуть правее створа. Просто повезло москвичам в этом моменте – 0:0. «Локомотив» опять не проиграл «Атлетико» и опять достойнее всех российских клубов выглядел в Лиге чемпионов. Пусть и просто отбивались, но привезли один балл с «Вандо Метрополитано». Достойно. В Мадриде совсем недавно пала «Барселона», а «Локо» устоял.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Локомотив Москва, Атлетико Мадрид
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Комментарии (3)
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0
ARTUR
26 Ноября 2020, 01:09

Очень понравился матч )) совсем не умеет Атлетико играть против автобусов , а Локо молодцы , была задача не проиграть и они выстояли , все теперь в руках Локо , к тому же им играть против не мотивированой Баварии , и можно будет им даже засадить , в Атлетико как всегда не хватает креативного форварда , Суарес был бы кстати в этом матче ... но зато интрига сумашедшая ))

0
ирвин-schalke
26 Ноября 2020, 01:00

Интересно теперь в группе! Все теперь уже зависит от нас как мы дома сыграем с Зальцбургом.

1
Дарт Уилфред
26 Ноября 2020, 00:58

Фух!! Молодцы! Гилю с сухарем!!!
Эх влетим теперь в туре Ахмату.

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