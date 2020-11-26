«Локомотив» опять не проиграл «Атлетико»: решили погода, Гилерме и офсайд

В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов московский «Локомотив» сыграл против «Атлетико» в Мадриде.

Сыграть на «Ванда Метрополитано» сразу после «Барселоны» - большая честь. Жаль только, результат примерно тот же. Четыре дня назад на домашней арене «Атлетико» гостил Лионель Месси и ничем не удивил оборону Диего Симеоне. «Барса» забить не сумела, однажды пропустила и проиграла. Кстати, «Атлетико» после этой победы стал лидером Примеры. Формально «матрасники» на второй строчке, но провели на матч меньше «Сосьедада», а очков набрали равное количество.

Удивлять мадридскую оборону после «Барсы» очень сложно, хотя у Антона Миранчука и Зе Луиша в Лиге чемпионов получается многое. Эти двое сумели и тульский «Арсенал» обыграть на выходных - неплохая разминка. Марко Николич вновь сделал ставку на дуэт Миранчук – Зе Луиш, в дополнение к ним неожиданно выпустив Камано. Справа поддерживал Игнатьев, центр поля доверили Крыховяку и Куликову. У «Атлетико» из-за коронавируса отсутствовал Луис Суарес.

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С первых же мгновений матча «матрасники» невероятное давление включили. Жоау Фелиш простил, не попав по мячу с линии вратарской. Карраско ударом со средней дистанции промахнулся самую малость. Льоренте опять прошёл по правому краю, теперь прострелил на Корреа и Анхель пробил в Мурило. Далее уже сам Маркос атаковал вторым темпом, подкараулив отскок после углового удара. Гилерме спас в кошачьем прыжке. И вся эта россыпь опасных атак уместилась в первые 15 минут.

Ко второй половине первого тайма зарядил мощнейший ливень в Мадриде, остудивший «Атлетико». «Локомотив» даже на чужую половину поля смог перейти в это время, а вот атаки «матрасников» оставались без завершения. Сложно было комбинировать под стеной дождя. В первом тайме погода и Гилерме позволили «Локомотиву» удержать «сухими», как не парадоксально звучит при таком ливне.

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Второй тайм «Локо» даже начал с ударов по воротам. Мурило завершал после подачи со стандарта, Антон Миранчук приложился с дальней дистанции, но мяч оба раза пролетел выше ворот. Ливень покинул «Ванда Метрополитано» и атаки хозяев стали опаснее. В середине второго тайма Коке даже открыл счёт, сыграв на добивание после второй попытки Карраско отличиться со штрафного, но из офсайда выскакивал испанец, что и заметили видеоассистенты арбитра.

Лучший шанс в концовке матча упустил Хименес, головой сбросивший сферу чуть правее створа. Просто повезло москвичам в этом моменте – 0:0. «Локомотив» опять не проиграл «Атлетико» и опять достойнее всех российских клубов выглядел в Лиге чемпионов. Пусть и просто отбивались, но привезли один балл с «Вандо Метрополитано». Достойно. В Мадриде совсем недавно пала «Барселона», а «Локо» устоял.