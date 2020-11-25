Диего Коста пропустит матч с «Локомотивом»

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25 Ноября 2020, 18:44,
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В среду «Локомотив» сыграет в гостях у «Атлетико» в рамках четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов. Мадридской команде не поможет нападающий Дуглас Коста.
Пресс-служба «Атлетико» опубликовала информацию об итогах обследования, которое Коста прошёл в среду утром из-за дискомфорта в правой ноге. У форварда произошёл спонтанный тромбоз глубоких вен. Отмечается, что это никак не связано с травмой или предыдущими травмами. Точные сроки восстановления Косты не называются.
Матч «Атлетико» - «Локомотив» стартует в одиннадцать часов вечера по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Атлетико Мадрид, Диего Коста