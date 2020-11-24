Живоглядов: «Атлетико» находится на одном уровне с мюнхенской «Баварией»

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24 Ноября 2020, 21:38,
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Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов пообщался с прессой перед матчем против мадридского «Атлетико» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.
«Атлетико» находится на одном уровне с мюнхенской «Баварией». Мы хотим добиться положительного результата. Нам нужно набирать очки. Не те очки, которые нам дарит соперник, а те очки, которых мы добиваемся сами. «Атлетико» - сильный клуб, но он не стал лучшем, чем три недели назад в Москве.
Многие лидеры ушли от нас летом. Сейчас играют более молодые игроки, необходимо время на перестройку», - цитирует Живоглядова EFE.
Матч между «Атлетико» и «Локомотивом» состоится завтра, 25 ноября.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Локомотив Москва, Атлетико Мадрид, Дмитрий Живоглядов