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Губерниев: «Локомотив» мог победить «Атлетико»

26 Ноября 2020, 08:16,

Depositphotos

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результат поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и московским «Локомотивом». Матч завершился вничью со счетом 0:0.

«Локо» - самая организованная наша команда в еврокубках. На последней минуте вообще еще надо посмотреть, был ли пенальти на Зе! «Локомотив» мог и выиграть», - гласит сообщение Губерниева в «Телеграме».

После четырех туров «железнодорожники» набрали три очка и занимают третье место в таблице группы А. «Матрасники» с пятью баллами располагаются на второй позиции в квартете.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Дмитрий Губерниев
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