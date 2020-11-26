Губерниев: «Локомотив» мог победить «Атлетико»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результат поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и московским «Локомотивом». Матч завершился вничью со счетом 0:0.

«Локо» - самая организованная наша команда в еврокубках. На последней минуте вообще еще надо посмотреть, был ли пенальти на Зе! «Локомотив» мог и выиграть», - гласит сообщение Губерниева в «Телеграме».

После четырех туров «железнодорожники» набрали три очка и занимают третье место в таблице группы А. «Матрасники» с пятью баллами располагаются на второй позиции в квартете.