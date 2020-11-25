Пименов: Ожидания от матча «Атлетико» - «Локомотив» тревожные

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов поделился ожиданиями от матча «железнодорожников» с мадридским «Атлетико» в четвёртом туре Лиги чемпионов.

- Ожидания от матча тревожные. «Атлетико» накануне победил «Барселону» и находится в очень хорошей форме. У «Локомотива» есть шансы зацепиться за результат. Очень много факторов должны сплестись в единое целое, тогда есть шанс на положительный исход, - заявил Пименов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру»

Матч «Атлетико» Мадрид - «Локомотив» Москва состоится в среду, начало в 23:00 мск.

Сергей Румянцев