«Честно добытое очко»: Канделаки отреагировала на ничью в матче «Атлетико» - «Локомотив»

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26 Ноября 2020, 10:09,
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Генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о ничейном результате матча между мадридским «Атлетико» и московским «Локомотивом» в четвертом туре групповой стадии Лиги чемпионов. Поединок завершился со счетом 0:0.
«Не знаю, кто там говорил, что «Локомотиву» в Мадриде напихают. Испанцы наседали, и от гола их отделил сантиметровый офсайд. Но «Локо» увозит с собой честно добытое очко», - гласит сообщение Канделаки в «Телеграме».
После четырех туров «Локо» набрал три пункта и занимает третье место в таблице квартета А. «Атлетико» с пятью очками располагается на второй строчке.
В следующем туре москвичи на «РЖД-Арене» примут австрийский «Зальцбург». Игра пройдет первого декабря.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Локомотив Москва, Атлетико Мадрид, Тина Канделаки
О своем же статусе Тинка говорит так: «Честное, добытое через очко»