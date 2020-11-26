«Честно добытое очко»: Канделаки отреагировала на ничью в матче «Атлетико» - «Локомотив»

Генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о ничейном результате матча между мадридским «Атлетико» и московским «Локомотивом» в четвертом туре групповой стадии Лиги чемпионов. Поединок завершился со счетом 0:0.

«Не знаю, кто там говорил, что «Локомотиву» в Мадриде напихают. Испанцы наседали, и от гола их отделил сантиметровый офсайд. Но «Локо» увозит с собой честно добытое очко», - гласит сообщение Канделаки в «Телеграме».

После четырех туров «Локо» набрал три пункта и занимает третье место в таблице квартета А. «Атлетико» с пятью очками располагается на второй строчке.

В следующем туре москвичи на «РЖД-Арене» примут австрийский «Зальцбург». Игра пройдет первого декабря.