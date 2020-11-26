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«Честно добытое очко»: Канделаки отреагировала на ничью в матче «Атлетико» - «Локомотив»

26 Ноября 2020, 10:09,

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Генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о ничейном результате матча между мадридским «Атлетико» и московским «Локомотивом» в четвертом туре групповой стадии Лиги чемпионов. Поединок завершился со счетом 0:0.

«Не знаю, кто там говорил, что «Локомотиву» в Мадриде напихают. Испанцы наседали, и от гола их отделил сантиметровый офсайд. Но «Локо» увозит с собой честно добытое очко», - гласит сообщение Канделаки в «Телеграме».

После четырех туров «Локо» набрал три пункта и занимает третье место в таблице квартета А. «Атлетико» с пятью очками располагается на второй строчке.

В следующем туре москвичи на «РЖД-Арене» примут австрийский «Зальцбург». Игра пройдет первого декабря.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Атлетико Мадрид, Тина Канделаки
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Комментарии (1)
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Sergo
26 Ноября 2020, 10:47

О своем же статусе Тинка говорит так: «Честное, добытое через очко»

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