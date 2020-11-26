Достойная ничья «Локомотива» в Мадриде - видео

|
26 Ноября 2020, 01:56,
|
|
«Локомотив» в третий раз сыграл вничью в самой сложной группе Лиги чемпионов, если брать квартеты с участием российских клубов. «Железнодорожники» отбились Мадриде против «Атлетико» и отстояли свои ворота в неприкосновенности. Сами же имели шансы вырвать победу, когда Станислав Магкеев остался сам перед воротами, также Зе Луиш промедлил с ударом в выгодной ситуации, а перед финальным свистком получил мощный удар в челюсть, но судья не рискнул поставить пенальти.
Все лучшие моменты смотрите в обзоре игры.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Локомотив Москва, Атлетико Мадрид