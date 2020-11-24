Игнатьев – о матче с «Атлетико»: «Главная задача – набрать очки»

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о целях «железнодорожников» на матч с мадридским «Атлетико» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Рад снова вернуться на этот стадион. Мы уже здесь играли, но очков набрать не могли. Главная задача — набрать очки. Дома мы сыграли неплохо, но сейчас лучший вариант для нас — это увезти из Испании очки, постараемся сделать это», - сказал Игнатьев на предматчевой пресс-конференции.

Матч между «Атлетико» и «Локомотивом» состоится завтра, 25 ноября.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Игнатьев принял участие в двух матчах, но голевыми действиями не отметился.