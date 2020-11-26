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Геркус: «Николич смог то, что не смог Семак»

26 Ноября 2020, 10:47,

ФК "Локомoтив"

Экс-генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус оставил очередной комментарий к поединку между мадридским «Атлетико» и «железнодорожниками» (0:0) в Лиге чемпионов.

«Николич смог то, что не смог Семак в игре с «Боруссией», не смог «Локо» предыдущей формации, а «Краснодар» с их дисциплиной может даже не пытаться. Лучший оборонительный футбол в России!», - гласит сообщение Геркуса в «Телеграме».

«Локомотив» набрал три балла после четырех туров и сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. В пятом туре команда Мурада Мусаева на «РЖД-Арене» примет австрийский «Зальцбург». Матч пройдет первого декабря и начнется в 20:55 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Илья Геркус, Марко Николич
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