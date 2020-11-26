Грустно, скучно, но с результатом: Как «Локомотив» отбился в Мадриде

В среду свой матч в Лиге чемпионов провёл московский «Локомотив – последний российский клуб, который ещё мог мечтать о выходе в плей-офф. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рецензирует итоги встречи против «Атлетико».

Во вторник «Краснодар» и «Зенит» проиграли и лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Локомотив» такую возможность сохранил бы при любом исходе матча против «Атлетико». Правда, в случае поражения «железнодорожники» отставали бы уже на пять очков от «матрасников».

Хотя москвичам и нужна была победа, с первых минут на поле в Мадриде вышел лишь один нападающий. Это сразу натолкнуло на мысль, что Марко Николич постарается сыграть осторожно. «Локомотив» действительно сел к своим воротам, но нельзя было сказать, что «железнодорожники» заперлись. «Атлетико» создавал много моментов, просто гости отбивались.

К перерыву статистика ударов была 7(3)-0. Эта цифра была очень показательна – «Локомотив» толком не переходил половину поля. Смотреть на это было сложно, но результат можно было считать положительным. Второй тайм «Локомотив» провёл чуть веселее, был даже один удар в створ ворот Облака, но в целом продолжал отбиваться. И отбился!

Ничья против «Атлетико» в Мадриде – хороший результат. Да и с турнирной точки зрения «Локомотив» продолжает претендовать на выход в плей-офф, отставая всего на два балла от «матрасников». Тем не менее хвалить «железнодорожников» тяжело. Не проиграть было важно, но очень хочется ещё и видеть футбол. «Локомотив» в этот вечер не очень-то хотел играть, предпочитая терпеть, и добился своего так или иначе.

На фоне «Зенита» и «Краснодара» критиковать «Локомотив» не хочется. В этом ужасном евросезоне за «железнодорожников» не стыдно. Однако вопрос в том, зачем надо играть в Лиге чемпионов, если это главный критерий оценки. Вот даже в параллельном матче группы «Зальцбург» проиграл «Баварии», но действовал храбро и весело. Да, поражение, зато был футбол. «Локомотив» же не проиграл, но играл ли в футбол? Это вечный футбольный вопрос: что важнее – игра или результат. Универсального ответа нет, каждый волен сам выбирать.

При этом будем честны, что даже эта ничья – довольно локальный результат, ведь «Локомотив» не приблизился ко второй строчке, а в плане третьей ничего не изменилось, всё равно решающим будет матч с «Зальцбургом». И в этом случае неважно, какое будет у москвичей преимущество – 1 или 2 очка, за победу всё равно дадут 3.

Кто-то вовсю хвалит «Локомотив», говоря «браво». Только интересно, будут ли эти люди в будущем искать на ютьюбе хайлайты матча, после которого так восторженно отзываются о «железнодорожниках»?

Раньше «Локомотив» расстраивался после гостевых 2:2 с «Реалом», а сейчас радуется 0:0 с «Атлетико» при одном ударе в створ ворот. Пожалуй, это очень красноречиво говорит о нашем футболе…

Андрей Центров