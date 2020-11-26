Грустно, скучно, но с результатом: Как «Локомотив» отбился в Мадриде

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26 Ноября 2020, 11:13,
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В среду свой матч в Лиге чемпионов провёл московский «Локомотив – последний российский клуб, который ещё мог мечтать о выходе в плей-офф. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рецензирует итоги встречи против «Атлетико».
Во вторник «Краснодар» и «Зенит» проиграли и лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов. «Локомотив» такую возможность сохранил бы при любом исходе матча против «Атлетико». Правда, в случае поражения «железнодорожники» отставали бы уже на пять очков от «матрасников».
Хотя москвичам и нужна была победа, с первых минут на поле в Мадриде вышел лишь один нападающий. Это сразу натолкнуло на мысль, что Марко Николич постарается сыграть осторожно. «Локомотив» действительно сел к своим воротам, но нельзя было сказать, что «железнодорожники» заперлись. «Атлетико» создавал много моментов, просто гости отбивались.
К перерыву статистика ударов была 7(3)-0. Эта цифра была очень показательна – «Локомотив» толком не переходил половину поля. Смотреть на это было сложно, но результат можно было считать положительным. Второй тайм «Локомотив» провёл чуть веселее, был даже один удар в створ ворот Облака, но в целом продолжал отбиваться. И отбился!
Ничья против «Атлетико» в Мадриде – хороший результат. Да и с турнирной точки зрения «Локомотив» продолжает претендовать на выход в плей-офф, отставая всего на два балла от «матрасников». Тем не менее хвалить «железнодорожников» тяжело. Не проиграть было важно, но очень хочется ещё и видеть футбол. «Локомотив» в этот вечер не очень-то хотел играть, предпочитая терпеть, и добился своего так или иначе.
На фоне «Зенита» и «Краснодара» критиковать «Локомотив» не хочется. В этом ужасном евросезоне за «железнодорожников» не стыдно. Однако вопрос в том, зачем надо играть в Лиге чемпионов, если это главный критерий оценки. Вот даже в параллельном матче группы «Зальцбург» проиграл «Баварии», но действовал храбро и весело. Да, поражение, зато был футбол. «Локомотив» же не проиграл, но играл ли в футбол? Это вечный футбольный вопрос: что важнее – игра или результат. Универсального ответа нет, каждый волен сам выбирать.
При этом будем честны, что даже эта ничья – довольно локальный результат, ведь «Локомотив» не приблизился ко второй строчке, а в плане третьей ничего не изменилось, всё равно решающим будет матч с «Зальцбургом». И в этом случае неважно, какое будет у москвичей преимущество – 1 или 2 очка, за победу всё равно дадут 3.
Кто-то вовсю хвалит «Локомотив», говоря «браво». Только интересно, будут ли эти люди в будущем искать на ютьюбе хайлайты матча, после которого так восторженно отзываются о «железнодорожниках»?
Раньше «Локомотив» расстраивался после гостевых 2:2 с «Реалом», а сейчас радуется 0:0 с «Атлетико» при одном ударе в створ ворот. Пожалуй, это очень красноречиво говорит о нашем футболе…
Андрей Центров
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Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
|Теги: Локомотив Москва, Атлетико Мадрид
ну вот совсем не согласен я ни с названием статьи , ни с трактовкой матча , ну почему скучно то ??? да шикарный матч , я получил очень много эмоций , кстати профукал бабки из за того что поставил атлеты выиграют первый тайм и весь матч , и то не ною ))) а как было играть с ними ?? в открытый футбол ??? тогда бы точно залетело и не мало!! МОЛОДЦЫ !! есть такая тактика -- выстоять , и не нужно ее стеснятся когда нужен результат , Реал тоже вчера не малую часть сыграл по счету , и так есть во всем спорте , даже в боксе , отбрыкатся 12 раундов , но что бы не накоутировали . А вот после матча футболер , не футболист , футболист умер вчера , так вот этот чел сказал что Локо мог выиграть )) я сеялся долго )) Игнатьев его фамилия
Если посмотреть со стороны Локомотив проиграл толька чемпиону лиги, в остальных встречах ничья нормальный результат !!!.....
где-то я это уже писал....можно поставить в ворота человека 4, вратарю из-за уменьшения площади ворот будет легче играть и отражать мячи....так, сколько у нас еще игроков остается свободных? а, 6, ну вдоль штрафной площади равномерно их расставить, думаю такую оборону не взломает ни одна команда в мире))))