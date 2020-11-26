Владислав Игнатьев: «Были иногда такие ощущения, что у «Атлетико» на 2-3 игрока больше играло»

Полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев подвёл итоги матча с «Атлетико» (0:0) в эфире канала «Матч!».

- Поздравлять вас с ничейным результатом или сочувствовать, что не выиграли?

- Судя по последнему моменту, когда Мага не забил, можно было бы с победой поздравлять. Жалко, что не забил.

- Расскажите про последний момент, почему так побежали? У Магкеева был шанс, возможно, был пенальти на Зе Луише. Откуда силы на концовку этого матча у вас взялись, как вы их распределили по ходу матча?

- Понятное дело, пытались играть на ноль сзади. Но были моменты, когда Мага вышел один на один и не реализовал. У Зе был момент, если бы он сразу пробил с правой, а не перекладывал бы под левую. То есть, шансы были, конечно, могли сегодня побеждать, ждали своего шанса, но, к сожалению, не дождались.

- За вашу долгую карьеру были ли такие случаи, чтобы матчи такого уровня были без желтых карточек? Как чувствуется разница в судействе уровня Лиги чемпионов и российского чемпионата?

- Да, я сам не припомню, чтобы матчи Лиги чемпионов проходили без желтых карточек, хотя были моменты, когда желтые карточки были очевидны. Но арбитр сегодня здорово отсудил. У Сауля в центре было много фолов, когда можно было давать желтую карточку. У нас бы давным-давно было бы удаление. Но сегодня судья здорово сыграл.

- Вы в последнее время больше играете в атаке, скорее правого полузащитника или правого нападающего. Сегодня пришлось много отрабатывать в обороне. Какие у вас в связи с этим возникли ощущения, какие задачи ставили перед вами лично?

- У меня были иногда такие ощущения, что у них на 2-3 игрока больше играло, потому что они делали большинство на флангах. Мы поначалу не разобрались там кто кого должен брать, но потом в перерыве внесли коррективы, изменили ситуацию, и стало действовать проще.