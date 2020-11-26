Куликов: «Мы всё-таки ехали сюда за победой»

Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов подвёл итоги матча с «Атлетико» (0:0) в эфире канала «Матч!».

- Расскажите о своём настроении, потому что ничья в Лиге чемпионов кажется с привкусом победы?

- Не могу так сказать, потому что мы все-таки ехали сюда за победой. Ничья - это положительный результат, мы движемся дальше, появляются шансы выйти из группы со второго места.

- Расскажите о вашем персональном задании, Коке, Сауль, что там было в центре поля? Что вы должны был делать? Мы видели, что все получилось.

- Главная задача была - не допустить, чтобы они отдавали передачи в середину поля, а только играли через фланги. Я думаю, что это получилось.

- Мы обратили внимание на огромное количество угловых у «Атлетико», 16 штук. При этом действительно какой-то опасности не было в этой игре. Расскажите, как вы выстраивались на этих стандартах?

- Мы готовимся к каждому сопернику, также и к «Атлетико», разбирали, как они действуют в атаке при стандартах. У нас получилось предотвратить какую-то опасность у наших ворот.

- Какой-то ключевой момент можете нам назвать?

- Нет, наверное.

- Последний штрафной вы же подавали с фланга в конце? Как вы определяете это - вы берете инициативу на себя, или на установке говорят, что вы подаете эти штрафные?

- Да, на установке нам говорят, что я подаю. У нас несколько исполняющих обязанности подающих. Остался я один на поле из тех, кто должен был подавать.

- Два матча против «Атлетико» сыграть вничью, это круто. Когда вы готовитесь к матчу, тренер говорит, что у «Атлетико» есть слабые места. Какие они?

- Старались чаще менять мяч с фланга на фланг. Я думаю, у нас это получалось в каких-то моментах, потому что они играют очень узко. Мы старались это делать, и в каких-то моментах у нас это получалось. Но не всегда. Мы на это нацеливались.

- Ваш тренер после игры сказал, что вам предстоит пятичасовой перелет обратно, потом в Грозный, потом из Грозного в Москву и так далее. Насколько для вас проблема вот эти перелеты? Где силы берете?

- Это не проблема, а обычная жизнь футболиста. Восстанавливаемся и будем готовы ко всем матчам.