Новиков: Если «Локомотив» сыграет грамотно, шансы на положительный исход есть

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков поделился ожиданиями от матча «железнодорожников» с мадридским «Атлетико» в четвёртом туре Лиги чемпионов.

- Я ожидаю интересный матч, ведь от него зависят перспективы обеих команд в Лиге чемпионов.

- На руку ли «Локомотиву», что «Атлетико» накануне играл с «Барселоной» и мог подустать?

- Никакого преимущества в связи с этим «Локомотив» не получит. «Локомотив» должен показать хорошую игру, реализовать моменты, которые у них будут и при этом не допускать ошибок в обороне. Если это получится сделать, и «Локомотив» сыграет грамотно, то команда может рассчитывать на положительный исход в этом матче, - сказал Новиков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Сергей Румянцев