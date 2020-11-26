Сенников: «Локомотив» выбрал правильную тактику на матч с «Атлетико»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о ничьей с «Атлетико» в матче группового этапа Лиги чемпионов.

- Как расцениваете ничью «Локомотива» с «Атлетико»?

- Я бы не сказал, что результат закономерный, все-таки преимущество было у «Атлетико». «Локомотив» правильно выбрал тактику на этот матч. Он играл в одного нападающего, поэтому сложно было рассчитывать на победу, хотя тренер говорил о том, что его команда хочет выиграть. Но, конечно, сложно было на это надеяться. Начало встречи было за испанцами. Они давили и, казалось, что в самое ближайшее время забьют один или два мяча.

- Но этого не произошло. Почему?

- «Железнодорожники» выдержали натиск, навязали свою игру. Может они мало атаковали, но оборонялись хорошо. Тактически эта ничья очень грамотная, потому что оставляет шансы на выход из группы. А чудеса случаются. В следующем туре надо обыгрывать «Зальцбург», и если «Бавария» одолеет «Атлетико», то «Локомотив» поднимется на втрое место перед последним туром.

- Вы верите в это?

- Почему нет? В последнем туре «Бавария» потеряет мотивацию. Плюс вдруг «Зальцбург» выиграет у «Атлетико»?

- Игроки «Локомотива» часто шли в обводку возле штрафной, что приводило к опасным потерям мяча. Это недоработка футболистов, или «Атлетико» заставлял плотной игрой делать такие ошибки?

- Конечно, соперник очень много прессинговал, поэтому и были ошибки. Испанцы быстро перемещались, и это заставляло ошибаться около своих ворот. Но мне понравилось, что была подстраховка. И когда в каких-то эпизодах не выручал Гилерме, спасали защитники. А когда испанцы забили гол, то спас ВАР.

- Замены усилили игру «Локомотива»?

- Они освежили игру, и тотального преимущество у «Атлетико» в конце матча не было. Все благодаря тому, что «Локомотив» добавил чуть-чуть свежести. Конечно, противостоять полностью было нельзя. Если посмотреть по статистике, то гости один раз ударили в створ ворот и подали один угловой. Если ты изначально знаешь, что по игре слабее, конечно, нужно переигрывать соперника тактически, и гости с этой задачей справились.

- Гилерме признали лучшим футболистом матча. Как оцените его игру?

- Вчера он сыграл отлично, без вопросов. Были эпизоды, когда он выходил и отбивал мяч неуверенно, но он все равно выручал. Хотя были моменты, когда мяч сваливался у него с руки или еще что-то, поэтому вчера вся оборона провела матч отлично. Тем более, до этого «Атлетико» обыграл на своем поле «Барселону» вообще без шансов. Это очень достойная ничья.

- Вас не удивляет, что «Локомотив» играет вничью с «Атлетико» и уступает «Ротору»?

- Удивляет. И последний матч с «Арсеналом» получился очень сложным. Понятно, что в таком графике играть непросто. Может быть, эта пауза повлияла. Посмотрим, как в Грозный команда съездит после всех перелетов.

- Две ничьи с «Атлетико» - это больше фарт или закономерный результат?

- Где-то закономерно. В домашнем матче были моменты, а во втором - больше везения. Но «Атлетико» в какой-то момент успокоился, хотя стартовый штурм был огромный. Потом подумали, что ничья тоже хорошо. Если бы испанцы пропустили, то все бы для них вообще закончилось плачевно.

Елена Григорьевская