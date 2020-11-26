Геркус: «Николич научился парковать электричку»

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26 Ноября 2020, 09:18,
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Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результат поединка Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «железнодорожниками». Встреча, состоявшаяся на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась вничью со счетом 0:0.
«Николич научился парковать электричку», - гласит сообщение Геркуса в «Твиттере».
После четырех сыгранных туров «Локомотив» набрал три очка и сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. В рамках пятого тура подопечные Марко Николича на своем поле примут австрийский «Зальцбург». Матч пройдет первого декабря, начало - 20:55 мск.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Локомотив Москва, Илья Геркус