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Геркус: «Николич научился парковать электричку»

26 Ноября 2020, 09:18,

ФК "Локомoтив"

Экс-гендиректор московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал результат поединка Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «железнодорожниками». Встреча, состоявшаяся на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилась вничью со счетом 0:0.

«Николич научился парковать электричку», - гласит сообщение Геркуса в «Твиттере».

После четырех сыгранных туров «Локомотив» набрал три очка и сохраняет шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. В рамках пятого тура подопечные Марко Николича на своем поле примут австрийский «Зальцбург». Матч пройдет первого декабря, начало - 20:55 мск.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Илья Геркус
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